Número de pessoas sem abrigo aumentou 15%. São agora 8.200

A maioria das pessoas em situação de sem-abrigo continua a estar na Área Metropolitana de Lisboa, mas é no Alentejo que se verificam grandes mudanças, com o número de pessoas sem teto a duplicar num ano. Metade dos casais que vivem na rua a nível nacional estão nesta região e é aqui que há mais mulheres e pessoas mais novas sem casa.

No último ano, 8.209 pessoas estavam em situação de sem-abrigo em todo o país - número que engloba pessoas a viver na rua e nos centros de acolhimento temporário, que garantem dormidas, refeições e banhos a quem não tem uma casa. Este número aumentou face a 2019, ano em que foram identificadas 7.107 pessoas sem casa, segundo o relatório feito para a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo (ENIPSA).

Das mais de oito mil pessoas em situação de sem-abrigo, quase 3.500 pessoas vivem efetivamente nas ruas, ou em locais abandonados e mais de 4.700 recorrem aos centros de acolhimento temporário, ou a quartos pagos pelos serviços sociais.

A Área Metropolitana de Lisboa concentra a grande fatia da população em situação de sem-abrigo: 1.121 pessoas dormem na rua e 3.665 nos abrigos temporários. Comparando com os dados obtidos em 2019, verifica-se também um aumento, tendo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicado em comunicado que esta variação "resulta fundamentalmente de uma melhoria no processo de diagnóstico em todo o País".