84% da população está totalmente vacinada contra a covid-19

São mais de 8,6 milhões de pessoas vacinadas em Portugal. Com uma única dose estão já vacinadas quase 9 milhões.

Oitenta e quatro por cento da população já está vacinada com as duas doses contra a covid-19 ou com a vacina unidose da Janssen, releva o relatório da vacinação enviado pela Direção Geral da Saúde, esta terça-feira à noite. Em termos globais são 8.663.808 pessoas totalmente vacinadas.