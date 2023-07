Tendas removidas na Almirante Reis, junta garante que 'ações de limpeza' são normais

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Cerca de uma dezena de tendas utilizadas por pessoas em situação de sem-abrigo foram retiradas esta manhã da Avenida Almirante Reis e da zona de Regueirão dos Anjos, em Lisboa.







GettyImages

A política de “limpeza da cidade” promovida pelo presidente da @CamaraLisboa segue a todo vapor! Neste momento pessoas sem abrigo estão sendo removidas da Avenida Almirante Reis. Esta ação desumana é parte da agenda de @Moedas para a JMJ e a visita do Papa a Portugal em Agosto. pic.twitter.com/7Myr5f2nDM — Hedflow (@Hedflow) July 13, 2023

Carlos Rego, responsável da comunicação da Junta de Arroios, garantiu ao Observador que este é um procedimento normal e que nada tem ver com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ): "O Papa não veio a Lisboa no ano passado e isto já se fazia. Há uma tentação de colar tudo à JMJ, mas não estamos nesse tempo".O responsável garantiu ainda que todas as pessoas que aceitaram o apoio dos serviços sociais da Câmara de Lisboa foram encaminhadas para uma habitação temporária. Posteriormente foram retiradas todas as tendas para uma ação de limpeza mas no final da mesma, quem ali dormia poderá voltar ao mesmo espaço.