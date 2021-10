'Qualquer um pode cair na situação de sem-abrigo e a pandemia veio mostrar isso'

Em entrevista à SÁBADO, Henrique Joaquim, o primeiro gestor da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, fala sobre o aumento de pessoas a dormir na rua no último ano e sobre o trabalho de integração feito até agora. "Estamos a trabalhar num documento para identificar os principais fatores de risco", revela. O objetivo é ajudar as pessoas antes de caírem. "Prevenir é uma responsabilidade de todos".

A monitorização do fenómeno é muito recente. Diria que houve situações que agora estão a ser diagnosticadas e que não são propriamente novas. São situações que não estavam a ser contadas como tal. De ano para ano temos vindo a melhorar. Andamos a fazer reuniões por região, para esclarecer dúvidas, para perguntar o que é que isto significa para os territórios, do ponto de vista estatístico, e, acima de tudo, o que é que podemos fazer em termos de intervenção. Nem tudo pode ser atribuído à pandemia, nem tudo são situações completamente novas e estamos a tentar perceber melhor, mais ainda do que nos anos anteriores.