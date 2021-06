Num mês mais de 100 mil britânicos estiveram no Algarve. Viagens voltam a estar limitadas

Decisão do Reino Unido de retirar Portugal da lista verde de viagens tem forte impacto no setor do turismo. Depois de um mês de circulação mais aliviada, agora as reservas já estão a ser canceladas. Reavaliação vai ser a 28 de junho.

O baque foi grande. Um mês depois de ter colocado Portugal na lista verde de viagens, o Reino Unido passou o nosso país para a lista amarela. O que vai implicar que quem viaje tenha de fazer quarentena de 10 dias no regresso ao Reino Unido. Uma mudança que vai durar, pelo menos, um mês e que terá um impacto de milhões na economia turística nacional.



Só no Algarve mais de 100 mil britânicos deram entrada pelo aeroporto de Faro na região, durante o mês de maio. Depois de um mês em que as empresas começaram a ver a luz ao fundo do túnel, as reservas já começaram a ser canceladas e resta ao setor aguardar pela nova revisão do governo britânico da lista de viagens, a 28 de junho, para tentar salvar a época balnear.



Se tal impedimento não viesse a acontecer, João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, estima que o número de britânicos fosse ainda maior em junho. "Junho ainda apanha a primeira semana de férias intermédias dos ingleses e aproxima-se da época balnear que é um período de maior procura, iriam vir mais de certeza." Um prejuízo que não é ainda contabilizável, tal como ainda não é possível saber ao certo quanto valeu a estadia dos 100 mil britânicos em maio, aponta João Fernandes.