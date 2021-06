Portugal com mais 430 casos de covid-19 num dia sem mortes

Portugal registou mais 430 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. A Direção Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de que este foi mais um dia sem mortes.







LUÍS FORRA/LUSA

Metade dos novos casos registados situam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (217). Sendo o Norte a segunda região com mais novos casos nas últimas 24 horas. Existem, neste momento, 23.473 casos ativos de covid-19 em Portugal, mais 130 do que ontem. Do outro lado, foram dados como curados 300 casos, nas últimas 24 horas. Já mais de 810 mil portugueses recuperaram da doença desde março de 2020.Estão internados, neste momento, 267 doentes, dos quais 53 em cuidados intensivos. Num dia sem mortes, há um ligeiro aumento dos internados, são mais 13 nos internamentos de enfermaria e mais um nos cuidados intensivos.

Na incidência e transmissão registaram-se também aumentos. O R(t), índice de transmissão, está agora nos 1,10 no Continente. Já a incidência está nos 67,5 novos casos por 100 mil habitantes.