Um morto e três desaparecidos em naufrágio de embarcação

Desapareceu no mar uma traineira entre Espinho e Esmoriz. Já começaram as operações de busca e salvamento.

Desapareceu entre Espinho e Póvoa de Varzim, no mar, uma embarcação de pesca, apurou o Correio da Manhã.



Ainda há poucas informações sobre o incidente. Fonte do CM dá conta de um morto, um resgatado e três desaparecidos.



Já começaram as operações de busca e salvamento, que prosseguem ao largo de Espinho.



Também a agência Lusa confirmou, junto de fonte da Polícia Marítima do Douro, o tripulante resgatado."Um dos tripulantes foi recolhido com vida de um naufrágio ao largo de Espinho [distrito de Aveiro]. As buscas estão a ser realizadas por embarcações, por um avião e um helicóptero da Força Aérea", afirmou.



A mesma fonte recusou indicar quantos tripulantes teria a "embarcação de pesca" denominada "Mestre Silva", da Póvoa de Varzim.



"Estariam certamente na faina e o incidente poderá estar relacionado com o mau tempo, mas ainda não temos confirmação", revelou outra fonte da Polícia Marítima, adiantando que, para resgate dos tripulantes, "estão a ser efetuadas buscas com meios aéreos e embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos".





(em actualização)