O Novo Banco requereu a declaração de insolvência da Totalpart, sociedade que gere outras unidades do Grupo Moniz da Maia, para recuperar os cerca de 375 milhões de euros em empréstimos concedidos ao Banco Espírito Santo (BES), em 2009 e 2011, que não chegaram a ser pagos.De acordo com o Jornal de Notícias , o Novo Banco invoca dívidas no valor de 16,5 milhões à empresa liderada por Bernardo Moniz da Maia, mais 358,3 milhões por um contrato de financiamento entre o BES e a Sogema Investments Limited, uma sociedade que geria os negócios da família Moniz da Maia. Caso está a ser julgado no Tribunal de Comércio de Lisboa mas a Moniz da Maia restam apenas terrenos em Benavente, que poderão valer dezenas de milhões de euros.