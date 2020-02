Auditoria especial ao Novo Banco vai custar 3 milhões de euros

A auditoria que a Deloitte está a realizar há várias semanas à atividade do Novo Banco vai custar à instituição cerca de três milhões de euros, segundo adianta o jornal online ECO, esta quarta-feira, 19 de fevereiro.





Novo Banco se prepara para pedir nova injeção de capital ao Fundo de Resolução. Desta vez, o montante deverá rondar os mil milhões de euros, com base nos resultados de 2019. Um valor que ainda poderá sofrer um ajuste até à divulgação das contas anuais do banco liderado por António Ramalho, na próxima semana.



No dia 28 de fevereiro, a instituição financeira que nasceu a partir da resolução do Banco Espírito Santo (BES) deverá apresentar prejuízos semelhantes aos que foram registados no ano anterior. Em 2018, o resultado foi negativo em 1.412 milhões de euros.

Este valor é três vezes superior ao que a Caixa Geral de Depósitos pagou à EY, em 2017, para realizar uma auditoria à gestão do banco estatal português, na altura requerida por Mário Centeno, ministro das Finanças.No total, existem cerca de quarenta técnicos da Deloitte que estão a avaliar os últimos 18 anos de gestão do banco liderado por António Ramalho. Negócios soube que o