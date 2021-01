A decisão acontece um mês depois de ter sido divulgado que o Estado iria indemnizar a família do cidadão ucraniano, morto por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Lisboa, após "tratamento cruel, desumano e degradante".



Segundo foi noticiado pelo Diário de Notícias no final de 2020, a família de Ihor vai receber uma indemnização imediata de 712.950 euros, à qual acresce uma pensão para os dois filhos do casal, enquanto estes estiverem a estudar, até aos 28 anos, num total que o advogado da família calcula em 834 mil euros.

O valor aproxima mas não atinge o milhão de euros do pedido de indemnização civil que tinha sido apresentado ao tribunal em nome da viúva, Oksana Homeniuk, e dos filhos, Veronika e Oleg, de 14 e nove anos. O valor inclui também 50 mil euros para o pai de Ihor, Yaroslav, que ficou também viúvo um mês antes da viagem do seu filho para Portugal e, segundo a lei ucraniana, é também herdeiro.