Na prática, isto significa que o texto final não vai contar com nenhuma referência às PPP no setor da saúde.



A votação ainda decorre no Parlamento.





Com Carolina R. Rodrigues.

A nova proposta do PS para Lei de Bases da Saúde foi chumbada por unanimidade esta terça-feira, segundo avança a RTP. Todos os partidos votaram contra a proposta do artigo da Lei de Bases da Saúde referente às Parcerias Público-Privadas, com exceção do PS.A votação indiciária da base 18 já tinha sido adiada três vezes.