A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, afirmou esta segunda-feira que a nova Loja do Cidadão de Lisboa, situada perto do Saldanha, vai ser inaugurada no primeiro semestre de 2019.



Questionada sobre quando é inaugurada a Loja do Cidadão de Lisboa, à margem da apresentação do projecto Balcão Único do Emprego, que decorreu em Lisboa, a governante disse que será "seguramente no primeiro semestre de 2019", uma vez que "a obra está adiantada".



Maria Manuel Leitão Marques considerou que esta loja "vai ser muito útil para todas as cidadãs e cidadãos", estando localizada no Mercado 31 de Janeiro, perto do Saldanha.



Destacou tratar-se de "uma loja conciliadora", já que vai ter um lugar onde as crianças podem ficar enquanto os pais se dirigem aos serviços ou fazem qualquer compra na zona.



Esta é "a primeira loja numa grande cidade desenvolvida e gerida por um município", acrescentou a ministra.