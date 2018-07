Fernando Negrão foi eleito por apenas 39% dos deputados da sua bancada, depois de Rui Rio afastar Hugo Soares da liderança da bancada. Hoje, no jantar do grupo parlamentar antes das férias agradeceu "a adrenalina" e garantiu que na próxima sessão legislativa terá "mais tempo" para a bancada.

O ano parlamentar que agora acaba foi de "muita adrenalina e muitas emoções" para Fernando Negrão. A referência, feita no discurso do início do jantar do grupo parlamentar, arrancou sorrisos. Foi a forma de Negrão aludir à fraca votação que conseguiu na eleição para líder parlamentar depois de Rui Rio afastar Hugo Soares.

"Quero agradecer aos senhores deputados que me proporcionaram essa adrenalina", brincou, depois de começar por dizer que "a relação entre o grupo parlamentar e os órgãos do partido é essencial".

De resto, Negrão assegurou que na próxima sessão legislativa terá "mais tempo" para falar com os deputados, justificando-se com "processos políticos complicados" que o terão ocupado, mas sem esclarecer de que se tratava.

O tom de brincadeira ajudou a disfarçar o que é difícil de ignorar: o divórcio entre a bancada do PSD e a actual liderança do partido

Os cumprimentos mais ou menos secos entre Rio e alguns deputados foram reveladores de uma tensão mal escondida num jantar em que, ao contrário do que é habitual, o presidente do partido se fez rodear de todos os seus vice-presidentes, com excepção de Morais Sarmento e David Justino.

De resto, a comissão política de Rui Rio esteve em peso no jantar do grupo parlamentar, no qual não faltaram alguns dos rostos mais críticos da actual liderança. Nem Hugo Soares falhou o evento.