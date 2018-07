Rio exige do Estado SNS tendencialmente gratuito

Rui Rio escolheu a Saúde como prato forte do jantar de despedida dos deputados antes das férias. As entradas foram feitas com Tancos e Manuel Pinho, temas que ressumem críticas recorrentes do PSD: as falhas do Estado e a corrupção. Mas Rio quis servir aos portugueses mais do que críticas. O líder do PSD quer apresentar políticas alternativas e escolheu a saúde por que considera que é "o ponto mais frágil do Governo".

O discurso sobre as falhas da saúde tem, de resto, sido recorrente na oposição. Mas a solução que Rio encontrou é talvez mais surpreendente. O líder do PSD fez uma defesa clara do SNS e até garantiu que não consegue aceitar que o privado seja melhor do que o público.

"Isto não é uma revolução, é uma evolução", diz Rui Rio, que não aceita que o Estado não esteja a cumprir o que está na Constituição garantindo acesso universal e tendendecialmente gratuito à saúde.