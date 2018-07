Foram 5.787 os cidadãos portugueses que assinaram a petição Não adopto este silêncio, a petição Não adopto este silêncio, propondo uma comissão parlamentar de inquérito sobre os casos de alegadas adopções ilegais envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus, que vai ser votada esta quarta-feira no Parlamento. Mas não é o único documento sobre IURD a votação: PSD e CDS também vão apresentar duas propostas sobre o tema que lançou a polémica sobre em Dezembro de 2017.

"Uma investigação da TVI descobriu graves situações de adopções forjadas da iniciativa da IURD, em que foram roubadas crianças às mães biológicas para as entregar a bispos e pastores desta igreja usando para tais relatórios falsos para essa desvinculação", lê-se na petição entregue no Parlamento a 28 de Janeiro deste ano.

Para os subscritores, "instituições como a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia não podem nem devem realizar auditorias ao seu próprio comportamento e aos procedimentos que estas próprias utilizaram". Deste modo, defendem a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, para que possa ser feita uma "auditoria isenta, imparcial". "Mesmo que esta verdade já tenha 20 anos, apurada e tornada pública, ela nunca prescreve", remata o documento. Segundo a lei, um inquérito parlamentar tem que ser proposto por um quinto dos deputados.



À boleia da petição, foram dois os partidos que decidiram entregar projectos-de-lei sobre o tema. Os sociais-democratas desejam a criação de uma comissão eventual e os centristas defendem uma comissão técnica independente, semelhante à criada para analisar os incêndios do Verão de 2017.

"O PSD entende que deve ser o Parlamento a chamar a si a responsabilidade de apurar estas matérias. Porque se trata, a confirmarem-se, de violações de graves dos direitos, liberdades e garantias, matéria que está nas competências do Parlamento", explicou a deputada Teresa Morais, no final de Junho quando o partido apresentou a sua proposta para que seja criada uma comissão eventual para apuramento de responsabilidades.

Na proposta, onde é referida a petição Não adopto este silêncio, o grupo parlamentar do PSD diz que se "impõe a constituição de uma comissão eventual para averiguação dos procedimentos seguidos no caso de crianças que terão sido irregularmente encaminhadas para adopção, bem como dos procedimentos actuais em matéria de adopção e de promoção e protecção de crianças e jovens".

Os sociais-democratas defendem a análise e avaliação dos procedimentos seguidos pela Segurança Social e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que sejam apuradas "eventuais falhas detectadas" nos processos de adopção. Além disso, pretendem ouvir responsáveis dos dois organismos e também personalidades independentes, cujos nomes não foram divulgados.

A comissão, caso seja aprovada, terá uma duração de 120 dias, findos os quais deve elaborar um relatório com as conclusões e eventuais recomendações.



Uma comissão e 11 especialistas: a proposta centrista

Já o CDS considera que o Parlamento deve criar, antes, uma comissão técnica independente, semelhante à criada para investigar analisar os grandes incêndios que fizeram mais de 110 vítimas mortais. Para o grupo parlamentar centrista, o inquérito criminal e as investigações internas "não esgotam de todo" o problema em análise. "A suspeita que se levantou de que algumas práticas permanecem, justificam que nos socorramos de todos os meios ao nosso alcance para total e cabal esclarecimento dos factos", lê-se no documento.

"Entendemos que é fundamental que uma comissão de técnicos independentes avalie o que, quer na Segurança Social, quer na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, se passou anteriormente e [se passa] agora, a haver alguma coisa para saber. É isso que pretendemos, que uma comissão técnica se pronuncie nesse sentido e que diga se há ou não que mudar procedimentos ou se há alguma recomendação de mudar a lei, que é essa a nossa função essencial e nos nossos poderes de fiscalização é o que podemos fazer", explicou aos jornalistas, no passado dia 24 de Abril, a centrista Vânia Dias da Silva.

Para o CDS, explica o documento, "apenas uma Comissão de Avaliação Técnica Independente absolutamente desobrigada de quaisquer vínculos, sobretudo o administrativo, estará em condições de efectuar o trabalho de apuramento detalhado, livre e imparcial, oferecendo as respostas, e as soluções, que os visados –e os demais portugueses- exigem".

No projecto lei define-se que a comissão teria como "objectivo de proceder à avaliação de eventuais responsabilidades, ao apuramento dos factos e à análise dos procedimentos relacionados com o alegado processo de adopções ilegais na Igreja Universal do Reino do Deus". A análise vai recair sobre os procedimentos adoptados pelas "entidades, públicas e/ou privadas, intervenientes nos processos em causa, antes e durante a sua instrução". "Além disso, a comissão terá como objectivo "analisar e avaliar as situações e as circunstâncias em que as crianças identificadas foram retiradas aos pais biológicos, designadamente se se encontravam em risco ou perigo, à data dos factos".

Em caso de aprovação, a comissão será constituída por onze especialistas de direito da família e menores, bem como de serviço social e psicologia. O tempo de duração previsto é de 120 dias, prorrogáveis por mais 30 dias até à conclusão dos trabalhos.

"Porque é que não demos logo azo a que se constituísse uma comissão de inquérito? Porque nos parece que antes de mais é preciso que se apurem os factos procedimentais, que se apure que procedimentos estão agora a ser usados e parece-nos que esta é a maneira mais eficaz de isso se fazer", disse, então, Vânia Dias da Silva: "Parece-nos que a forma mais eficaz de o fazermos agora é através desta comissão técnica independente, o que não significa que posteriormente, se assim se entender e se se vir que há necessidade, se avance com uma comissão de inquérito. Uma coisa não descarta a outra."

A TVI exibiu uma série de reportagens denominadas O Segredo dos Deuses, na qual noticiou que a IURD esteve alegadamente relacionada com o rapto e tráfico de crianças nascidas em Portugal. Um dos envolvidos, segundo a reportagem, é Edir Macedo, líder máximo desta igreja.

Os supostos crimes terão acontecido na década de 1990, com crianças levadas de um lar em Lisboa, que teria alimentado um esquema de adopções ilegais em benefício de famílias ligadas à IURD que moravam no Brasil e nos Estados Unidos. O lar abriu em 1994 em Lisboa e foi legalizado em 2001. A IURD acabou por encerrá-lo em 2011, alegando como motivo a crise.

A IURD refutou as acusações de rapto e de um esquema de adopção ilegal de crianças portuguesas e considerou-as fruto de "uma campanha difamatória e mentirosa".