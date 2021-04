Navio Mercante embate contra pilar sul da Ponte 25 de Abril

Embarcação com bandeira das Ilhas Marshall embateu no pilar sul da Ponte 25 de Abril enquanto navegava no rio Tejo. Incidente não causou vítimas nem aparentes danos estruturais na ponte

Uma embarcação mercante embateu, durante a tarde de hoje, no pilar sul da Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa a Almada, mas não houve registo de vítimas "nem aparentes danos estruturais na ponte", anunciou a Autoridade Marítima Nacional.







Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explicita que um "navio mercante com bandeira das Ilhas Marshall embateu, durante a tarde de hoje, no pilar sul da Ponte 25 de Abril, enquanto navegava no rio Tejo, não tendo causado vítimas nem aparentes danos estruturais na ponte".O alerta foi recebido pelas 17:00 e na sequência do incidente, a embarcação fundeou "junto da Ponte 25 de Abril". Uma equipa da Capitania do Porto de Lisboa fez uma vistoria ao navio para procurar possíveis danos estruturais.Contudo, a nota não avança se houve danos consideráveis à embarcação.O caso foi entregue à Polícia Marítima.