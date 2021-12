Imobiliária de Sérgio Oliveira e Pedro Pinho foi alvo de buscas na Operação Prolongamento

Além dos negócios ligados ao futebol, o procurador Rosário Teixeira e o inspetor tributário Paulo Silva, que investigam a "Operação Prolongamento", também estão interessados no ramo imobiliário do pequeno grupo empresarial de Pedro Pinho. É que além das suas empresas ligadas ao agenciamento de jogadores e gestão de carreiras, houve três imobiliárias de Pedro Pinho alvo de busca na passada semana.



Uma delas foi a "Prosperavenida Lda", que tem como sócio Sérgio Oliveira, jogador do FC Porto. Esta última sociedade tem dois sócios com uma quota de 2500 euros cada: Sérgio Miguel Relvas Gonçalves Pereira de Oliveira e a empresa "Pesarp, S.A" de Pedro Pinho. E foi criada a 1 de abril de 2021, quatro meses depois de Sérgio Oliveira ter renovado o contrato com o FC Porto, prolongando a sua ligação ao clube até 2025.



No registo, consta como objeto a "intermediação na compra, venda, arrendamento ou atividades similares sobre imóveis, executadas por conta de terceiros, e compreende as atividades de angariação relacionadas com a compra, venda, arrendamento e similares, sobre bens imóveis, realizadas por entidades independentes, para a atividade de mediação imobiliária".