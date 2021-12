Dos 37 migrantes resgatados no Algarve, 23 estão em parte incerta

Dos 37 homens resgatados ao largo do Algarve a 11 de novembro, apenas 14 continuam ao cuidado do Conselho Português para os Refugiados (CPR). Os restantes 23 estão em parte incerta. Depois de acolhidos em Portimão, os migrantes recolhidos pela Marinha Portuguesa foram transportados para Lisboa e ficaram ao cuidado do CPR. Alojados num hostel da capital portuguesa - e enquanto decorria o processo relativo ao pedido de asilo -, os 23 indivíduos acabaram por deixar as instalações e encontram-se agora em parte incerta, podendo inclusivamente terem saído do país. Não havendo qualquer crime cometido em território nacional, já que não entraram ilegalmente em Portugal, não era obrigatória a sua apresentação às autoridades ou ao CPR, tendo total liberdade de movimentos.



Contactado pela SÁBADO para clarificar a situação, nomeadamente se as 37 pessoas continuavam ao seu cuidado ou se sabia do seu paradeiro, o CPR (através do departamento de Comunicação) confirma que "14 continuam connosco e os restantes 23 já foram sinalizados ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras". Os migrantes deram entrada de 11 para 12 de novembro e estes 23 encontram-se agora, segundo o CPR, "numa situação com um contexto jurídico diferenciado". Os próximos passos decorrem da ação do SEF, nomeadamente a sua identificação.

A 11 de novembro, a Marinha portuguesa resgatou 37 pessoas de uma embarcação de madeira, com sete metros de comprimento, que navegava em águas internacionais ao largo do Algarve. O grupo de homens chegou a Portimão nessa tarde, às 15h30, mas já tinha sido avistado no dia anterior por um navio da marinha mercante. Na altura, a situação foi vista como uma "ação de salvamento" e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras adiantou que os migrantes eram oriundos do Norte de África.

Ao avistarem a corveta, os homens a bordo pediram auxílio e foram recolhidos ainda em águas internacionais, a cerca de 40 milhas náuticas a sul da costa algarvia, entre Vila Real de Santo António e Tavira. Já em Portimão, no Cais da Marinha, foram montadas cinco tendas climatizadas onde foi fornecida alimentação e dormida, além de todos os elementos terem sido submetidos a testes à Covid-19. Estavam todos bem de saúde, com exceção de um homem que se queixava de dores num pé.