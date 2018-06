O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira que Portugal não é candidato a acolher centros controlados, previstos no acordo sobre migrações alcançado esta madrugada no Conselho Europeu, em Bruxelas."Portugal não se candidata, nem havia razões para isso", esclareceu o primeiro-ministro português, quando questionado sobre se o país seria candidato a acolher centros controlados, destinados a receber pessoas resgatadas em operações de salvamento no Mediterrâneo.Em declarações aos jornalistas, à saída do Conselho Europeu, António Costa recordou que "Portugal é um país que tem tido uma política coerente e constante em matéria de migrações", tendo inclusivamente assumido "uma quota de aceitação de refugiados que é largamente superior à quota obrigatória da União Europeia (UE).