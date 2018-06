"O que tinha sido anunciado como a cimeira Merkel/Macron para o salvamento do euro foi a cimeira Salvini/Orban para a aprovação de políticas de extrema-direita de migração", critica o deputado do BE José Manuel Pureza, mostrando-se contra o facto de Portugal se ter associado ao acordo.

Pureza defende mesmo que "o Governo português devia ter vetado" o pacote de medidas aprovadas que incluem a renovação do acordo com a Turquia para a retenção de refugiados naquele país e a criação de "centros de detenção" de migrantes - como lhes chamou Pureza - no norte de África e em países europeus.

"Sob o pretexto de travar a extrema-direita, os governos europeus aplicam a política de extrema-direita", defende o deputado do BE, que acha que o acordo alcançado "satisfaz" os governos do italiano Salvini e do húngaro Orban, que querem travar a entrada de migrantes nos seus países.

Para Pureza, ao não vetar o acordo alcançado, Costa "vincula Portugal a um acordo que tem na satisfação dos governos de Orban e Salvini o seu pagamento mais sórdido".

O BE defende agora, no entanto, que Portugal deve recusar ter "campos de detenção no seu território".

De resto, José Manuel Pureza frisa que no próprio seio do PS as soluções encontradas para o problema dos refugidos não são pacíficas. "A própria eurodeputada Ana Gomes o disse com todas as letras", lembrou o bloquista.