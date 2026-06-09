Museu do Design e Museu de Lisboa entre nomeados para Museu Europeu do Ano

São 34 os museus nomeados para esta que é uma das mais prestigiadas distinções do setor museológico europeu.

O Museu do Design (MUDE) e o Museu de Lisboa - Palácio Pimenta estão entre os 34 nomeados para o prémio Museu Europeu do Ano, cuja cerimónia de entrega decorrerá no sábado, em Bilbau, Espanha, segundo a organização.



MUDE - Museu do Design está entre os nomeados Luísa Ferreira

A entrega do palmarés do Museu Europeu do Ano (EMYA, na sigla em inglês) será o culminar da conferência anual do Fórum Europeu dos Museus, que começa quarta-feira, reunindo instituições de vários países para apresentar projetos e boas práticas na área da responsabilidade social, inclusão e participação comunitária, indica o 'site' do Fórum Europeu dos Museus.

A edição deste ano tem como tema "Revolucionar o Museu: Inclusão para Todos", centrando os debates no desafio às estruturas tradicionais de exibição e curadoria, na remoção de barreiras físicas, cognitivas e sociais ao acesso à cultura, promoção de práticas participativas e "afirmação dos museus como espaços de acolhimento, inclusão e reflexão sobre as sociedades contemporâneas", segundo o programa.

Na quinta e na sexta-feira, os 34 museus nomeados apresentarão os seus projetos perante o júri internacional, antes da gala de encerramento e anúncio dos vencedores, marcada para sábado.

O MUDE, inaugurado em 2009, e dedicado às múltiplas expressões do design, reabriu em julho de 2024, após oito anos de obras de reabilitação no antigo edifício do Banco Nacional Ultramarino, no centro histórico de Lisboa, onde foi instalado.

Criado por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, o museu - que conta com um acervo de mais de 18.000 peças organizado em 19 núcleos temáticos e cinco áreas especializadas - reabriu com uma renovação dos espaços expositivos, auditório, biblioteca de design, loja, livraria, áreas educativas e um terraço panorâmico.

Até à data de encerramento do edifício-sede para obras de renovação recebeu quase dois milhões de visitantes, em cerca de 60 exposições e 170 eventos relacionadas com o seu acervo.

O Palácio Pimenta, principal núcleo do Museu de Lisboa, o outro museu português nomeado, possui um percurso que combina cronologias e abordagens temáticas sobre o desenvolvimento urbano da capital, integrando testemunhos arqueológicos, objetos do quotidiano e referências arquitetónicas.

Reabriu em setembro de 2024, também após obras de renovação iniciadas em 2014.

Instalado num palácio de verão do século XVIII, rodeado de jardins, o museu apresenta a exposição permanente "A Casa Onde Vive a Cidade", dedicada à evolução de Lisboa desde a Pré-História até ao século XXI. O Palácio Pimenta desenvolve ainda programas dirigidos a famílias, jovens e seniores, com especial enfoque na sustentabilidade e na revisão crítica das narrativas históricas.

Citada pela organização no 'site', a presidente do Fórum Europeu dos Museus, Amina Krvavac, sublinha que estes espaços "enfrentam atualmente um cenário social complexo e em constante mudança, marcado por conflitos e crescente polarização", apontando que a confiança de que estas instituições ainda beneficiam junto das comunidades "implica uma responsabilidade acrescida".

Entre os nomeados desta edição encontram-se instituições como a Fortaleza de Seddülbahir (Turquia), o Museu da Civilização Rural de Mendrisiotto (Suíça), o Instituto do Museu da Loucura (Eslovénia), o Museu de Mineração La Unión (Espanha), o Museu de Engenharia e Tecnologia em Cracóvia (Polónia), o Centro de Investigação -- Museu Tsitsanis (Gréia), o Centro de Documentação de Obersalzberg (Alemanha), o Museu Nacional Letão de Literatura e Música (Letónia), o Museu de Artes Visuais Malva (Finlândia) e o Museu de Etnografia de Budapeste (Hungria).

Em 2025, o Centro Interpretativo do Salva-Vidas de Alvor, no concelho de Portimão, recebeu o Silletto Prize, incluído no palmarés, distinção que reconhece o trabalho desenvolvido com a comunidade local. Em 2017, o Museu de Leiria conquistou o mesmo prémio, tendo sido elogiado pelo júri internacional pela integração de voluntários e pela participação ativa dos cidadãos da região nos projetos do museu.

Criado em 1977, o prémio Museu Europeu do Ano distingue instituições que se destacam pela inovação, qualidade da experiência oferecida ao público e contributo para o papel social dos museus, sendo considerado uma das mais prestigiadas distinções do setor museológico europeu.