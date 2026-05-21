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21 de maio de 2026 às 21:00

Obras de arte insufláveis transformam Haia num museu a céu aberto

O centro da Haia, nos Países Baixos, foi transformado num museu a céu aberto com dezenas de instalações insufláveis espalhadas pelas ruas, praças e jardins da cidade. A exposição ‘BlowUp Jubilee’ celebra cinco anos do evento, com 20 obras de grande escala e entrada gratuita até 21 de junho.

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