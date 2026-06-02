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02 de junho de 2026 às 22:30

Los Angeles celebra os 100 anos de Marilyn Monroe com nova exposição

O Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em Los Angeles, nos EUA, inaugurou, esta terça-feira, a exposição “Marilyn Monroe: Hollywood Icon” para celebrar o que seira o 100.º aniversário da atriz. A mostra reúne objetos e memórias da estrela de Hollywood, destacando o seu impacto duradouro na cultura popular.

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