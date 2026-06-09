Quase 80 detenções na "Operação Portugal Sempre Seguro"

Foram registados mais de 100 crimes, a maioria relacionados com crimes rodoviários.

Mais de 100 crimes e 76 detidos, a maioria relacionados com crimes rodoviários, foram registados na semana passada durante mais uma ação da `Operação Portugal Sempre Seguro 2026´, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira.



Operação Stop GNR Lusa

Entre 1 de junho e domingo passado, foram registados 111 crimes, "com especial incidência nos crimes rodoviários e tráfico de droga" e foram detidas 76 pessoas, 39 das quais por crimes rodoviários, referiram as entidades responsáveis pela operação, num comunicado conjunto.

Na 'Operação Portugal Sempre Seguro 2026' estão envolvidas a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Polícia Judiciária (PJ), Polícia Marítima (PM), Autoridade Tributária (AT), Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Durante a operação, que reúne diferentes entidades em iniciativas de prevenção e dissuasão de práticas ilícitas, foram registadas 1.776 contraordenações, mais de metade de âmbito rodoviário, nomeadamente por condução em excesso de velocidade e sob influência de álcool.

Segundo o comunicado, as polícias apreenderam também duas armas brancas e nove viaturas, além de terem fiscalizado 2.527 estrangeiros, 41 dos quais em situação ilegal em território nacional.

As autoridades fiscalizaram igualmente 13.406 pessoas, mais de 8.988 veículos, 69 embarcações e 854 estabelecimentos, nomeadamente 83 de diversão noturna e 406 de restauração.

Durante a operação, foram ainda realizadas 312 ações ao nível distrital, repartidas por 402 ações em concelhos, tendo sido empenhados 3.103 elementos.

A `Operação Portugal Sempre Seguro 2026´ faz parte da estratégia nacional de prevenção e "tem especial incidência na fiscalização de estabelecimentos de venda e consumo de bebidas alcoólicas, combate à imigração ilegal e ações de fiscalização rodoviária", segundo o comunicado.