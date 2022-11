Qatar: homossexuais estão a ser torturados para denunciar membros da comunidade LGBT

A denuncia foi feita por um ativista do país que garante que há cidadãos a serem libertados da prisão caso aceitem trabalhar para as autoridades do Qatar.

Com o Mundial de Futebol a poucos dias de começar, os direitos humanos e a liberdade de expressão no Qatar continuam sob o olhar atento do resto do mundo. Desta vez foi um médico e ativista qatari que garantiu que os homossexuais estão a ser "abusados fisicamente" pelas autoridades para depois serem recrutados – sob promessas de segurança - para entregarem outros membros da comunidade LGBT.