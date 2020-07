Mulher que acusou PSP de agressão foi ouvida pela IGAI 158 dias depois

A mulher que acusou a PSP de agressões numa paragem de autocarros na Amadora em janeiro deste ano foi ouvida pela Inspeção-Geral da Administração Interna a 25 de junho, mais de 150 dias depois da intervenção policial polémica em Casal de São Brás.

De acordo com o Expresso, Cláudia Simões foi ouvida no âmbito do processo disciplinar da IGAI ao agente Carlos Canha, descrevendo os eventos que ocorreram na noite de 19 de janeiro pela terceira vez, depois dos dois depoimentos prestados ao Ministério Público no processo-crime. Nestas foi ouvida primeiro como arguida e depois como queixosa. Ao semanário, a advogada da mulher de 42 anos indica que o processo "está a andar, mas devagar".

Cláudia Simões entrou com a filha de 8 anos no autocarro 163, junto à estação da Amadora, em janeiro. A criança esqueceu-se do passe e mais tarde, o motorista chamou à atenção a mulher e ao parar na Elias Garcia alertou um agente da PSP do que se passava. O que se seguiu foi gravado em vídeo por populares e Cláudia, de 42 anos, foi detida.

A mulher acusa o agente de agressões no carro-patrulha e alegou que temeu pela vida. O PSP foi mordido pela mulher. O processo está a ser investigado pelo Ministério Público, PSP e Inspeção-Geral da Administração Interna (a pedido do ministro Eduardo Cabrita). Cláudia e várias associações acusaram o agente de racismo. A PSP nega.

Cláudia Simões tem um passado de violência, embora sem detenções ou condenações. Em julho de 2017, o marido apareceu numa esquadra da PSP a dizer que ela o ameaçou matar "com uma facada". E que era frequente ser insultado e ameaçado.