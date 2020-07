Covid-19. Portugal com nove mortes e 287 casos de infeção em 24 horas

Morreram em Portugal nas últimas 24 horas nove pessoas devido à Covid-19, elevando o total de vítimas mortais para 1.629.Foram registados esta terça-feira mais 287 casos de infeção. O País contabiliza agora 44.416 casos confirmados do novo coronavírus.Dos novos casos, 207 registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (72%). Dos nove óbitos confirmados, seis ocorreram nesta região, dois no Alentejo e um no Norte.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), mais 279 pessoas recuperaram da doença em Portugal, num total de 29.445 recuperados.Dos 511 doentes internados (menos dois), 76 encontram-se em unidade de cuidados intensivos (mais dois).Aguardam resultado laboratorial 1.308 pessoas.

A pandemia de Covid-19 já causou a morte a pelo menos 538.326 pessoas e infetou mais de 11,6 milhões em todo o mundo desde dezembro.

Pelo menos 6.116.100 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.