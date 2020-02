O Ministério Público vai investigar o Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública por causa de uma publicação feita no Facebook em que se insinuava que Cláudia Simões, a mulher que disse ter sido agredida por agentes da PSP, podia ter "doenças graves". No post, depois apagado, a associação sindical "espera" que o agente envolvido não tenha apanhado "doenças graves" na sequência das alegadas agressões que ocorreram entre o polícia e a mulher. Critica ainda a defesa da mulher, "orquestrada pelo ódiomor de brancos".De acordo com o Público , uma queixa proveniente da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial foi remetida ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, tendo dado origem a um inquérito.?