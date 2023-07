Alexandra Bento, a bastonária do silêncio na contestação à nova lei das ordens

Todas as ordens criticaram duramente a reforma do Governo. Todas? Não. A dos Nutricionistas é acusada de “inércia” e de ser “permissiva” devido a conflito de interesses: Alexandra Bento é mulher do ministro.

Tem havido um silêncio da Ordem dos Nutricionistas (ON), que contrasta até com o que tem sido o posicionamento público de outras ordens. Aparentemente, numa atitude de não fazer barulho e estar com o Governo. O discurso da bastonária, quando o há, é permissivo com a conduta governativa. Temíamos que isto pudesse acontecer, e está a acontecer”: a acusação é da nutricionista Liliana Sousa. Que escreveu já dois textos muito críticos da atuação de Alexandra Bento, a atual bastonária, falando na “evidência dos factos e da ausência dos atos” e no “ensurdecedor silêncio” da estrutura e apontando à situação de conflito de interesses de Alexandra Bento, casada com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro. “Quando o ministro foi nomeado, esperávamos que pudesse ter colocado o lugar à disposição, mas não aconteceu. Agora, vemos a confirmação desse conflito de interesses”, diz à SÁBADO Liliana Sousa, que anunciou a intenção de se candidatar à sucessão na Ordem, no outono.