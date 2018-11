Nos últimos meses a família de Celso Rodrigues da Costa, o primeiro jihadista português a aparecer num vídeo de propaganda do auto-proclamado Estado Islâmico (EI), tem tentado trazer as mulheres e os filhos do terrorista para Portugal. No entanto, uma delas, Reema Iqbal, disse ao jornal britânico The Sunday Times que o seu objectivo é voltar à Europa – mas ao Reino Unido, onde nasceu e onde vive a sua família mais próxima.

Apesar de não ter falado sobre os quatro anos que passou no "califado" ou sobre os motivos que a levaram para a Síria, a mulher aceitou conversar com uma repórter depois de ter sido identificada por uma investigação conjunta da SÁBADO e do The Sunday Times como uma das britânicas que tinham viajado para a Síria para se juntar ao grupo terrorista.

A correspondente do jornal que a visitou no campo de detenção de Roj, no nordeste da Síria, descreve-a como uma rapariga com quem "podíamos ter andado na escola" ou uma "mãe que podíamos encontrar à porta da escola": uma londrina de "língua afiada, carismática, divertida" e com o cabelo preso num véu.

Há um ano que vive ali, com os dois filhos do jihadista português, Ibraheem e Musa. As crianças, de 4 e 5 anos, terão direito à nacionalidade portuguesa, tal como ela por via do casamento. Chegou ao campo de Roj depois de ter sido capturada pelas forças curdas quando fugia do "califado". Ia também com a irmã, Zara Iqbal e os seus filhos – mas as duas foram separadas e Zara levada para o campo de Ain Aissa.

Em Raqqa, a mulher, de 30 anos, garante que esteve a maior parte do tempo em isolamento. "A maior parte do tempo estávamos a fugir pela vida (…)Sabe há quantos anos tenho vivido a pensar ‘ufa, foi por pouco’"?, disse. Por isso, quer voltar ao Reino Unido para ser julgada – isto apesar de acusar o governo britânico de tratar todas as "noivas jihadistas" da mesma forma. De Londres diz ter saudades de "fish&chips" e dos "amigos". "É triste que [a nossa vida] se vá, assim de repente. Que toda a nossa vida possa mudar assim", disse.

Vive no campo de Roj há um ano onde prepara a comida para os filhos num fogão colocado dentro da tenda. Elas choram e escondem-se quando ouvem barulhos altos, lembra-os dos ataques aéreos. "Não sei o que lhes dizer. Mas claro que eles reagem às coisas. Eles são muito espertos para a idade" disse.





Sem responder porque motivo viajou para a Síria, Reema Iqbal deu a entender que não teria feito nada de errado e que, por isso, estaria à vontade para ser julgada. Diz também que há uma separação clara entre aquelas mulheres que viajaram voluntariamente e outras, que seria o seu caso, que por razões culturais há um casamento e elas "seguem os maridos". "A maioria da minha vida foi destruída. Eles [o governo] pensam ‘tudo o que ouvimos sobre você é verdade". Mas eles não estão a fazer a parte deles e a vir falar comigo. Estão bem em acreditar no que quer que tenham ouvido", disse. "Há mulheres por aí que são doidas e fazem coisas doidas, é justo. Mas há uma razão para haver lei e justiça – ou deve haver. É preciso analisar cada caso pelos factos, não por ideias", continua.

Um dos factos que terá de explicar é o motivo pelo qual, apurou a investigação da SÁBADO e do The Sunday Times, entrou na Síria só com a irmã e os respectivos filhos. Em Junho de 2013, Reema partiu de Lisboa rumo à Turquia com Celso Rodrigues da Costa e o filho de ambos, Ibraheem, e também com Zara Iqbal e o filho desta com o jihadista Sadjo Turé (que estava então em Londres), Yusha.

No entanto, à chegada à Turquia, Celso Rodrigues da costa foi impedido de entrar no país e repatriado para Lisboa. Já as mulheres, seguiram viagem com a ajuda de Nero Saraiva, o alegado líder do grupo de portugueses que se radicalizaram em Londres e acabaram por se juntar ao Estado Islâmico. Celso Rodrigues da Costa acabaria por se lhes juntar mais tarde, numa viagem feita através da Hungria. Na Síria o casal viria a ter outra criança, Musa.