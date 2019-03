Ameaça de bomba obriga a evacuar Tribunal de Penafiel

Uma chamada anónima levou à evacuação do edifício.

Uma ameaça de bomba obrigou esta terça-feira de manhã à evacuação do Tribunal de Penafiel.



O alerta terá sido dado através de uma chamada anónima.



Todas as pessoas que estavam no interior do edificio foram evacuadas mas até ao momento ainda não está no local qualquer equipa especializada.



Em atualização