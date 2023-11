A PGR fez bem em divulgar a investigação a Costa ou não se devia ter pronunciado? As decisões e os erros que têm vindo a público descredibilizam o Ministério Público? Um juiz, um procurador e um ativista respondem.

MP vs. PS (e comentadores): quem tem razão?

A 7 de novembro, o Ministério Público (MP) lançou buscas que culminaram na detenção de cinco pessoas (incluindo um autarca, chefe de gabinete do primeiro-ministro e o melhor amigo de António Costa) e na demissão do chefe de Governo por saber que estava a ser analisada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) a possível participação do mesmo em alguns dos factos sob investigação.