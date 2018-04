MP requer julgamento de director de escola suspeito de maus tratos

Segundo a acusação, entre as sanções e castigos aplicados está o facto de obrigar os jovens a "tomarem banho de água fria durante alguns minutos".

O Ministério Público anunciou, esta terça-feira, que requereu o julgamento, em tribunal colectivo, do director de uma Escola Secundária, na Amadora, que é suspeito da prática de sete crimes de maus tratos.



"No essencial está indiciado que, desde pelo menos o ano de 2016, o arguido, director de uma Escola Secundária, na Amadora, quando os alunos, menores de idade, assumiam comportamentos inadequados dentro da escola e eram conduzidos ao seu gabinete, aplicava-lhes sanções e castigos", refere o Procuradoria-geral Distrital de Lisboa (PGDL) em comunicado.



Segundo o documento, entre as sanções e castigos aplicados está o facto de obrigar os jovens a "tomarem banho de água fria durante alguns minutos".



O Ministério Público requereu ainda a aplicação da pena acessória ao arguido de" proibição do exercício de funções de professor/director em unidade escolar".



O arguido está sujeito a Termo de Identidade e Residência.