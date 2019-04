Lima deverá ficar no estabelecimento prisional da Carregueira, indica o Correio da Manhã.





O Tribunal da Relação de Lisboa baixou a condenação do ex-deputado do PSD Duarte Lima, de dez anos para seis anos de prisão, em cúmulo jurídico. Duarte Lima tinha sido condenado, por burla qualificada e branqueamento de capitais, em Novembro de 2014, no âmbito do chamado processo Homeland.