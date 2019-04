A luxuosa casa de Duarte Lima, que estava a ser leiloada no processo de insolvência pessoal do ex-deputado do PSD, foi arrematada por mais de dois milhões de euros.

No âmbito do processo de insolvência pessoal de Duarte Lima, terminou esta terça-feira, 3 de abril, pelas 15 horas, o leilão eletrónico da casa de luxo do ex-deputado do PSD.

Colocada no site da leiloeira Onefix com um valor-base de 1,96 milhões de euros, acabou arrematada por mais de dois milhões de euros.

O apartamento de 501 metros quadrados, situado no 11.º andar de um edifício da Avenida Visconde de Valmor, número 1, em Lisboa, resulta da junção de um T6, com 274 metros quadrados, e um T4 com 227 metros quadrados, dispondo ainda de dois lugares de garagem fechados.

