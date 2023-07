Iniciativa Liberal: Mayan e desalinhados unem-se para 'descentralizar' o partido

Um foi o primeiro presidente da Iniciativa Liberal, outro candidato a Belém pelo partido. Apoiaram Carla Castro na última disputa interna pela liderança do partido, mas venceu Rui Rocha. Já não fazem parte do núcleo duro da comissão executiva, mas querem contribuir no próximo capítulo interno do partido: a revisão dos estatutos. Esta terça-feira, no Radisson Blu Hotel em Lisboa, o ex-líder Miguel Ferreira da Silva e o ex-candidato presidencial Tiago Mayan apresentaram aos jornalistas a "Iniciativa Estatutos + Liberais", que pretendem mobilizar ao lado dos liberais Hugo Condesa e José Cardoso. Com um "processo de revisão estatutário em curso" à vista na próxima reunião magna liberal, a acontecer ainda este ano, a iniciativa visa "um processo de mudança de estatuto o mais participado possível, assente em seis princípios", atira Mayan. No folheto dado à SÁBADO, lê-se nas gordas: "1. O Membro no Centro da Ação Partidária; 2. A Separação de Poderes como Pilar da Democracia; 3. O Poder Perto dos Membros e dos Eleitores; 4. A Transparência e a Eficiência como Bandeiras Liberais; 5. O Mérito como Referência para os Métodos Eletivos; 6. O Conhecimento como Ativo Partilhado".