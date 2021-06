MP acusa juiz Ivo Rosa de ter feito uma 'trapalhada' com Ricardo Salgado

"Uma trapalhada". Foi desta forma que o procurador Vítor Pinto classificou a decisão do jui Ivo Rosa em aceitar um recurso de Ricardo Salgado na Operação Marquês, já depois de ter ordenado a separação de processos e enviado a parte do antigo banqueiro para julgamento, no qual vai responder por três crimes de abuso de confiança, em vez dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada de que estava acusado pelo Ministério Público.



Foi já depois de ter ordenado a separação do caso de Ricardo Salgado - que apenas será julgado por três crimes de abuso de confiança, uma vez que o juiz deitou por terra as acusações de branqueamento de capitais e corrupção, entre outras - e de este ter dado origem a um "novo" processo que foi distribuído no Juízo Central Criminal de Lisboa que Ivo Rosa aceitou um recurso de Ricardo Salgado, alegando irregularidades na decisão instrutória da Operação Marquês. Ivo Rosa, recorde-se, também separou o caso de Armando Vara, que está a ser julgado por um crime de branqueamento de capitais.



Na resposta a este recurso do antigo banqueiro, o procurador Vítor Pinto fez uma espécie de ponto da situação: "Certo é que, surpreendentemente, o dito recurso aqui foi admitido e aqui continuou a ser tramitado pelo senhor juiz de instrução", enquanto no tal "novo processo" (com o número 9153/21.3T8LSB) "se designava data para julgamento do arguido Ricardo Salgado pelos aludidos crimes por que foi pronunciado".