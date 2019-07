No texto, o MP considerou que nove arguidos, liderados por um deles, "estruturaram uma organização para a prática de crimes contra a propriedade, preferencialmente a residências particulares pertença de pessoas com elevado poder económico, e que se apetrecharam com os meios técnicos e logísticos necessários, alguns deles de elevada sofisticação, assim como planearam a sua atividade, repartindo as tarefas".Aos nove envolvidos está imputada a acusação de crime de associação criminosa, prática do crime de furto qualificado, alguns dos quais na forma tentada, a sete o crime de detenção de arma proibida, a três o crime de falsificação e a dois o de recetação.Quatro dos arguidos estão sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e um à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.