MP abre inquérito a caso de bebé raptado pela mãe no Hospital de Gaia

Diogo Barreto
Diogo Barreto 05 de dezembro de 2025 às 14:32
O DIAP de Vila Nova de Gaia está a investigar o rapto do bebé que entretanto já foi entregue a uma instituição.

O Ministério Público (MP) abriu inquérito ao caso do  pela mãe no Hospital de Gaia na quarta-feira, contornando as medidas de segurança. A bebé de quatro meses foi entregue ao final da tarde de quinta-feira no posto da GNR dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, e posteriormente entregue a uma instituição.

Bebé foi entregue a uma instituição
"Confirma-se a existência de inquérito que tem por objeto os factos referidos. O mesmo corre termos no DIAP de Vila Nova de Gaia", disse a Procuradoria-Geral da República em declarações à SÁBADO.

A mãe retirou a filha de quatro meses do hospital, no distrito do Porto, durante a tarde, "após ter sido informada pelo tribunal, durante a manhã, de que a criança seria entregue a uma família de acolhimento" ainda durante o dia de quarta-feira. A criança tinha a pulseira que é colocada a todos os recém-nascidos, mas a mesma acabou por ser desativada. "Recordamos que todas as crianças internadas utilizam uma pulseira eletrónica que emite alarme caso ultrapassem as portas do serviço, ou caso sejam danificadas ou cortadas. A pulseira da criança foi retirada sem corte ou dano e encontrada no caixote do lixo do quarto, pelo que o alarme não foi acionado", explicou a Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).

A unidade de saúde esclarece ainda que "em momento algum existiu impedimento judicial ao contacto entre a mãe e a filha, mantendo a mãe o direito de visita e tendo acompanhado a criança durante todo o internamento".

