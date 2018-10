Mariana Mortágua avisou Mário Centeno de que não é executar despesa para cumprir metas "é um problema" e confrontou-o com a diferença de despesa detectada pela UTAO no Orçamento. Mas ficou sem resposta para a pergunta sobre cativações.

Mariana Mortágua trouxe para a audição de Mário Centeno a dúvida levantada ontem pela UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) que detectou uma diferença de 590 milhões de euros entre os mapas de despesa contidos no Orçamento para 2019 e o défice previsto no relatório do Orçamento.

"Para o senhor ministro pode ser óbvio, mas para os deputados que lêem este relatório não é óbvio e também não é óbvio para a UTAO", disse a deputada do BE, frisando que "há dois quadros que de forma inédita apontam dois saldos em contabilidade pública".

"Há aqui uma certa esquizofrenia nestas análises", começou por responder o responsável pelas Finanças, que acha que "passámos de repente de um debate de sub-orçamentação e agora há um debate sobre a sobre-orçamentação da despesa".

"Um orçamento define tectos máximos de despesa. É porque se furam tectos máximos de despesa que há rectificativos", continuou o ministro, que nunca deu uma resposta clara sobre a diferença entre os mapas que estão no OE para 2019, mas que insistiu na ideia de "em todos os anos, sempre houve um ajustamento face ao que são os mapas das contas sectoriais e os cálculos do total da despesa na administração central e na administração pública".

"O défice é um objectivo, é uma estimativa", sublinhou Centeno, que diz que "se não fosse assim, não era preciso ter Ministério das Finanças". Ou seja, "o orçamento fixa tectos de despesa" e a gestão do orçamento é feita pelo Governo como um todo ao longo do ano.

"Todos temos aprendido imenso sobre o processo orçamental nesta câmara e isso deixa-me muito contente", disse o também professor de Economia, que não entrou em explicações detalhadas sobre dados que estão a ser questionados não só pelo BE mas também pelo PSD e pelo CDS.

Mário Centeno também deixou sem resposta a pergunta de Mariana Mortágua sobre o valor das cativações para 2019.

"Esse número ainda não é conhecido hoje. Ao longo do debate orçamental iremos conhecê-lo", limitou-se a afirmar o ministro das Finanças, que antes já tinha insistido na ideia de que não há cativações na Saúde. "Por lei, não existem cativações no Serviço Nacional de Saúde", tinha garantido.

Centeno não deu réplica às preocupações de Mortágua sobre o facto de o Governo ter ido sempre além das metas orçamentais definidas.

"Senhor ministro, isto é um problema", avisou a deputada bloquista, que recordou que "há despesas que estão orçamentadas e não estão a ser executadas porque o Governo insiste em ir além das metas acordadas".

"Sobre-orçamentar despesa ou sub-orçamentar receitas não são contas certas", alertou a parlamentar, que, apesar das críticas, desmontou o discurso da direita sobre o Orçamento.

"É ficção que o aumento da receita fiscal se deve ao aumento de impostos", defendeu Mariana Mortágua, explicando que é o crescimento que justifica este aumento é classificando como "fantasia" a ideia de que a reposição de rendimentos é feita à custa do aumento de impostos indirectos.

"Passa em cinco vezes o aumento dos impostos indirectos", vincou a deputada, que aplaude medidas que visam melhorar as condições de vida dos pensionistas, em particular os mais pobres, as famílias com filhos menores e as pessoas com deficiência, mas também o fim do factor de sustentabilidade para quem tem 40 anos de descontos aos 60 anos de idade ou a descida da factura da e electricidade.