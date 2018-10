Há uma diferença de 590 milhões de euros entre o défice estimado para 2019 e os mapas de despesa contidos no Orçamento para 2019.

Há uma pergunta para 590 milhões de euros no Orçamento para 2019: Afinal, o que é que justifica a diferença de 0,3% entre a estimativa de défice apontada pelo Governo no relatório do documento e o défice a que chegou a UTAO depois de analisar os quadros sectoriais de despesa?

A resposta não é clara. Ou, pelo menos, Mário Centeno fugiu a responder de forma clara, apesar da insistência dos deputados de PSD, BE e CDS.

"Para o senhor ministro pode ser óbvio, mas para os deputados que lêem este relatório não é óbvio e também não é óbvio para a UTAO", disse a deputada do BE, Mariana Mortágua, frisando que "há dois quadros que de forma inédita apontam dois saldos em contabilidade pública".

"Parece-me que o senhor ministro disse que não percebiam, nem sequer os "expertos" do Parlamento percebem. O mínimo que se espera é que dê uma explicação que não se fique pelo argumento de ignorância", acrescentou depois a deputada do CDS Cecília Meireles, enquanto o deputado do PSD Cristóvão Norte considerou que se trata de "590 milhões de euros em cativações definitivas".

Mas estes 590 milhões correspondem a cativações? O ministro das Finanças nunca respondeu de forma clara.

"Um orçamento define tectos máximos de despesa. É porque se furam tectos máximos de despesa que há rectificativos", disse Centeno, que assegura que "em todos os anos, sempre houve um ajustamento face ao que são os mapas das contas sectoriais e os cálculos do total da despesa na administração central e na administração pública".

Pelas palavras do ministro, pode depreender-se que em todos os orçamentos há uma espécie de almofada financeira entre o défice estimado e as despesas constantes nos mapas por sectores.

De resto, Mário Centeno lembrou que "o défice é um objectivo, é uma estimativa", dando a entender - sem nunca ser claro na resposta - que a diferença de 590 milhões serve precisamente para garantir uma margem que garanta que esse objectivo é concretizável.

A ser verdade esta explicação, resta saber por que motivo a UTAO só este ano reportou esta diferença.

Centeno, que garantiu ao longo do debate, que "não há nada escondido" no Orçamento também deixou sem resposta a pergunta de Mariana Mortágua sobre o montante de cativações previsto neste Orçamento.

"Esse número ainda não é conhecido hoje. Ao longo do debate orçamental iremos conhecê-lo", limitou-se a afirmar o ministro das Finanças.

Ou seja, Mário Centeno não explica se os 590 milhões correspondem efectivamente a valores de despesa cativos à espera que entre receita para serem executados.