Superintendente Paulo Lucas diz ser "da mais elementar justiça enaltecer o esforço, a dedicação e o profissionalismo demonstrados por todos os elementos policiais" envolvidos na captura.

O comandante do PSP do Porto, o superintendente Paulo Lucas, elogiou fortemente a acção dos agentes envolvidos na captura dos três assaltantes que fugiram do Tribunal de Instrução Criminal, na passada semana. A mensagem laudatória foi publicada na página oficial do Comando Metropolitano desta força de segurança na cidade invicta e não existe nenhuma referência à polémica causada pela difusão das imagens dos arguidos algemados.

"A complexidade da investigação, o grau de violência empregue sobre as vítimas, na sua maioria de idade bastante avançada, e o elevado alarme social gerado pelas circunstâncias descritas, exigiu por parte de todos os elementos policiais envolvidos uma grande dinâmica, elevado empenho e sério compromisso sem o qual não seria possível alcançar o objectivo final de toda a operação, no caso, devolver a tranquilidade pública à comunidade que servimos", escreveu o responsável.

"Por tudo o atrás aludido considero da mais elementar justiça enaltecer o esforço, a dedicação e o profissionalismo demonstrados por todos os elementos policiais que, directa ou indirectamente, contribuíram para o objectivo final", pode ler-se no fim da mensagem do comandante, que tomou posse no final de Agosto.





Os três suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto na quinta-feira à tarde, depois de um juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva. Após a fuga, as autoridades policiais desencadearam uma operação de captura, alertando então que os foragidos eram considerados perigosos e estavam "potencialmente" armados.

Os homens voltaram a ser detidos na sexta-feira, pelas 17h30, num parque de campismo em Gondomar, tendo em sua posse 40 mil euros em notas de 500 euros. Nas fotografias, partilhadas no Facebook da partilhadas na página de Facebook do Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública e divulgadas por vários órgãos de comunicação social, é possível ver os três homens no momento da detenção, já algemados, sentados no chão.

São-lhes imputados pelo menos 30 assaltos violentos, que terão rendido meio milhão de euros em dinheiro e bens, em residências de idosos na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia. Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre os 65 e os 95 anos.