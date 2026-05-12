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Morreu o antigo vereador de Lisboa e dirigente do CDS Pedro Feist

Lusa 12 de maio de 2026 às 12:41
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Pedro Feist foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa durante o mandato de Nuno Abecasis, entre 1977 e 1989, e também no de Carmona Rodrigues, entre 2005 e 2007.

O antigo dirigente do CDS e vereador da Câmara Municipal de Lisboa Pedro Feist morreu esta terça-feira aos 90 anos, disse à agência Lusa fonte do partido.

Morreu Pedro Feist, antigo vereador de Lisboa e dirigente do CDS
Morreu Pedro Feist, antigo vereador de Lisboa e dirigente do CDS Bruno Colaço/Sábado

Pedro Feist foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa durante o mandato de Nuno Abecasis, entre 1977 e 1989, e também no de Carmona Rodrigues, entre 2005 e 2007.

Deputado à Assembleia da República eleito pelo CDS por Lisboa durante três legislaturas (III, IV e VII), Pedro Feist desempenhou também cargos como presidente da Distrital de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do partido.

Em fevereiro de 2006 foi agraciado pelo então Presidente Jorge Sampaio como comendador da Ordem do Mérito.

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