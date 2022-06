Morreu Fernando Pinto Monteiro, antigo procurador-geral da República

Morreu Fernando Pinto Monteiro que exerceu o cargo de procurador-Geral da República entre 2006 e 2012. O magistrado tinha 80 anos. A notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pela CCN.







O antigo procurador-geral da República, Pinto Monteiro, foi um dos convidados de honra de José Sócrates para o lançamento do livro "A Confiança no Mundo".

O nome de Pinto Monteiro foi apontado pelo Governo de José Sócrates e aprovado pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Pinto Monteiro foi procurador da República e depois magistrado judicial, tendo subido até ao cargo de juiz Conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça.Depois de ter saído do cargo, chegou a ser acusado pelo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público António Ventinhas de ter impedido investigações a figuras públicas poderosas, incluindo o então primeiro-ministro José Sócrates.Pinto Monteiro foi sucedido por Joana Marques Vidal no cargo de PGR.

A SÁBADO está a tentar confirmar a morte do antigo PGR.