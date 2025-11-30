Sábado – Pense por si

Morreu António Mota aos 71 anos

O empresário, que liderou a Mota-Engil durante três décadas, morreu este domingo.

O empresário António Mota, que liderou a Mota-Engil durante 30 anos, morreu este domingo, aos 71 anos.

António Mota teve a seu cargo a presidência da maior construtora portuguesa entre 1995 e 2023, tendo este ano renunciado à administração do grupo fundado pelo seu pai em 1946.

Nascido em 1954 em Amarante, onde viveu até aos 15 anos, António Mota llicenciou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e iniciou a sua carreira na Mota & Companhia em 1976, como estagiário, passando por várias áreas operacionais, do terreno à gestão.

Morreu António Mota aos 71 anos