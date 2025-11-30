António Mota, o senhor Construção

Sábado – Pense por si

O empresário, que liderou durante três décadas a maior construtora portuguesa que transformou numa multinacional, morreu este domingo aos 71 anos.

António Mota – ou o Mota velho como passou nos últimos anos a ser distinguido do seu sobrinho Carlos, o Mota novo, em alguns mercados do grupo – tornou-se tão famoso quanto a Mota-Engil e a história do empresário funde-se com a do grupo que tornou multinacional. Durante quase 30 anos liderou a maior construtora portuguesa, fundada pelo pai em 1946- era então Mota & Companhia –, que está hoje presente em mais de 20 países e em diferentes setores de atividade. Morreu hoje, aos 71 anos de idade.

