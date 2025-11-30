Pureza novo coordenador do BE com 65 dos 80 lugares à Mesa Nacional

Na última Convenção Nacional do BE, a moção na altura encabeçada por Mariana Mortágua conquistou 67 dos 80 lugares da Mesa Nacional.
O bloquista José Manuel Pureza foi consagrado este domingo o novo coordenador do Bloco de Esquerda (BE), com a sua moção a conquistar 65 dos 80 lugares da Mesa Nacional, menos dois do que a anterior direção de Mortágua.
José Manuel Pureza do Bloco de EsquerdaJOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Segundo os resultados anunciados na 14.ª Convenção Nacional do BE, que termina este domingo no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, a lista para a Mesa Nacional encabeçada por José Manuel Pureza obteve 384 votos, o que corresponde a 65 mandatos.
A moção S obteve 47 votos, correspondente a oito mandatos, seguindo-se a moção H com 26 votos e quatro mandatos e a B com 15 votos e três mandatos.
A figura de coordenador não existe formalmente nos estatutos do BE, mas, de acordo com a moção vencedora, “a coordenação da Comissão Política ficará a cargo de quem encabece a lista mais votada para a Mesa Nacional”, ou seja, José Manuel Pureza.
Na última Convenção Nacional do BE, a moção na altura encabeçada por Mariana Mortágua conquistou 67 dos 80 lugares da Mesa Nacional, reforçando a sua presença neste órgão face ao sufrágio anterior.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Infelizmente existe um risco real de que não apenas a Democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos poderão vir a desaparecer da face da Terra, como também que o mesmo aconteça com a Vida Humana.