Pureza novo coordenador do BE com 65 dos 80 lugares à Mesa Nacional

O bloquista José Manuel Pureza foi consagrado este domingo o novo coordenador do Bloco de Esquerda (BE), com a sua moção a conquistar 65 dos 80 lugares da Mesa Nacional, menos dois do que a anterior direção de Mortágua.



José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Segundo os resultados anunciados na 14.ª Convenção Nacional do BE, que termina este domingo no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, a lista para a Mesa Nacional encabeçada por José Manuel Pureza obteve 384 votos, o que corresponde a 65 mandatos.

A moção S obteve 47 votos, correspondente a oito mandatos, seguindo-se a moção H com 26 votos e quatro mandatos e a B com 15 votos e três mandatos.

A figura de coordenador não existe formalmente nos estatutos do BE, mas, de acordo com a moção vencedora, “a coordenação da Comissão Política ficará a cargo de quem encabece a lista mais votada para a Mesa Nacional”, ou seja, José Manuel Pureza.

Na última Convenção Nacional do BE, a moção na altura encabeçada por Mariana Mortágua conquistou 67 dos 80 lugares da Mesa Nacional, reforçando a sua presença neste órgão face ao sufrágio anterior.

