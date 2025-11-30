Sábado – Pense por si

Portugal

Pureza novo coordenador do BE com 65 dos 80 lugares à Mesa Nacional

Lusa 13:28
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Na última Convenção Nacional do BE, a moção na altura encabeçada por Mariana Mortágua conquistou 67 dos 80 lugares da Mesa Nacional.

O bloquista José Manuel Pureza foi consagrado este domingo o novo coordenador do Bloco de Esquerda (BE), com a sua moção a conquistar 65 dos 80 lugares da Mesa Nacional, menos dois do que a anterior direção de Mortágua.

José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda
José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Segundo os resultados anunciados na 14.ª Convenção Nacional do BE, que termina este domingo no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, a lista para a Mesa Nacional encabeçada por José Manuel Pureza obteve 384 votos, o que corresponde a 65 mandatos.

A moção S obteve 47 votos, correspondente a oito mandatos, seguindo-se a moção H com 26 votos e quatro mandatos e a B com 15 votos e três mandatos.

A figura de coordenador não existe formalmente nos estatutos do BE, mas, de acordo com a moção vencedora, “a coordenação da Comissão Política ficará a cargo de quem encabece a lista mais votada para a Mesa Nacional”, ou seja, José Manuel Pureza.

Na última Convenção Nacional do BE, a moção na altura encabeçada por Mariana Mortágua conquistou 67 dos 80 lugares da Mesa Nacional, reforçando a sua presença neste órgão face ao sufrágio anterior.

Bloquistas encerram reunião magna com consagração de Pureza como coordenador
Leia Também

Bloquistas encerram reunião magna com consagração de Pureza como coordenador

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Política Bloco de Esquerda José Manuel Pureza Mariana Mortágua Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Pureza novo coordenador do BE com 65 dos 80 lugares à Mesa Nacional