Morreu Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça

CM 08:55
Tinha 83 anos.

Morreu esta madrugada Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça nomeado em 1990, durante o governo de Cavaco Silva. Entre março de 2003 e março de 2006, ocupou o cargo de ministro da República para a Região Autónoma dos Açores, durante a presidência de Jorge Sampaio. Era juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça.

Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça, faleceu aos 83 anos
Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça, faleceu aos 83 anos

Natural da Nazaré, nasceu a 1 de dezembro de 1941 e teve o teatro presente em toda a juventude, sendo um membro fundador do Teatro da zona, onde era ator amador. Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, licenciou-se em Direito na mesma Universidade.

Laborinho Lúcio era também o sócio número 1 da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), sendo que exercia funções de ministro da Justiça aquando da criação da Associação.

Investigação
