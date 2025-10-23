Morreu Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça

Morreu esta madrugada Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça nomeado em 1990, durante o governo de Cavaco Silva. Entre março de 2003 e março de 2006, ocupou o cargo de ministro da República para a Região Autónoma dos Açores, durante a presidência de Jorge Sampaio. Era juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça.



Natural da Nazaré, nasceu a 1 de dezembro de 1941 e teve o teatro presente em toda a juventude, sendo um membro fundador do Teatro da zona, onde era ator amador. Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, licenciou-se em Direito na mesma Universidade.

Laborinho Lúcio era também o sócio número 1 da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), sendo que exercia funções de ministro da Justiça aquando da criação da Associação.