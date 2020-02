O vice-presidente do PSD Nuno Morais Sarmento assumiu estar tão distante do Chega, à direita, como do BE, à esquerda, numa entrevista à TSF e ao DN emitida este domingo.

"Revejo-me tanto no Chega como me revejo no BE, porque são, na minha opinião, partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda, respetivamente (...) a minha distância para o Chega é igual, sensivelmente, à minha distância para o BE", declarou.

Questionado sobre as polémicas posições suscitadas pelo Chega, Morais Sarmento frisou que não se revê na voz de André Ventura, mas defendeu que "fazia falta" e que tem "tanto direito a existir quanto a do BE".

O responsável social-democrata considerou que o Chega, representado pela primeira vez no parlamento, provoca polémica porque o país não está "habituado" a posições de direita mais extremas.

Morais Sarmento disse que a solução de governo anterior também não era equilibrada, considerando que "a extrema-esquerda estava à porta do governo e a extrema-direita à porta da clandestinidade".

Na entrevista, o social-democrata assumiu-se ainda "inequivocamente contra uma solução política de bloco central" (PSD-PS).

O ex-ministro da Presidência de Durão Barroso e Santana Lopes abordou igualmente a nova liderança do CDS-PP saída do congresso da passada semana, considerando que o partido parece ter dado um passo à direita.

Na opinião do dirigente social-democrata, se o CDS decidir "fazer o campeonato do Chega" ficará sempre a perder porque o partido de André Ventura "dobra a parada".

"Diga ele o que disser, o Chega diz a dobrar", antecipou Nuno Morais Sarmento.