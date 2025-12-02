Montenegro tenciona visitar Marcelo no hospital de São João: "Felizmente correu tudo bem"

Primeiro-ministro ligou ao Presidente da República assim que soube da indisposição do Chefe de Estado.

O primeiro-ministro disse esta terça-feira que tem estado a acompanhar a evolução do estado de saúde do Presidente da República, adiantando que o irá visitar durante o dia no Hospital de São João no Porto.



Luís Montenegro vai visitar Marcelo Rebelo de Sousa LUSA/ESTELA SILVA

Em declarações aos jornalistas, Luís Montenegro disse que ligou ao Presidente da República assim que recebeu a notícia de que estava indisposto e antes de dar entrada no hospital de São João, no Porto, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica a uma hérnia encarcerada.

"Trocámos algumas palavras, ele explicou-me o que é que estava a sentir (...) ele nessa altura ainda não fazia ideia que ia ter a necessidade de fazer a intervenção cirúrgica que fez, mas felizmente tudo correu bem e sei que a recuperação também está a decorrer com toda a normalidade. Tenciono hoje visitá-lo e poder comprovar, mesmo com o contacto com ele, exatamente isso", disse Montenegro.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas à saída do Europarque, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, onde presidiu à sessão de abertura do Millennium Portugal Exportador.

Montenegro disse que já tentou falar com o Chefe de Estado hoje sem sucesso e referiu que não tem assuntos pendentes para tratar com o Presidente da República, desejando que ele esteja concentrado na sua recuperação da intervenção cirúrgica a que foi submetido e que tudo possa decorrer com toda a tranquilidade e toda a normalidade.

"Está tudo em dia, para usar uma expressão muito conhecida de todos, e portanto o senhor Presidente da República pode e deve estar nestes dias absolutamente focado e concentrado na sua recuperação física. É isso que nós também desejamos, embora a mim não me estranhe a ideia de que ele próprio queira regressar muito rapidamente à vida ativa e, portanto, em pleno à sua agenda e ao preenchimento das suas responsabilidades enquanto Presidente da República", afirmou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi operado na segunda-feira a uma hérnia encarcerada, passou bem a noite e poderá ter alta na quarta-feira, se tudo estiver a correr bem, segundo a presidente do Hospital de São João, no Porto.

O chefe de Estado foi admitido na segunda-feira à noite naquela unidade hospitalar, depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, indicou a Presidência da República.

Na página oficial na Internet, a Presidência da República explicou que o chefe de Estado sentiu-se indisposto "quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota", em Amarante.

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de segunda-feira, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota.